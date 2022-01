Lega Serie A, in corso un consiglio straordinario a causa dell’emergenza Covid! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A causa della situazione Covid che sta diventando sempre più ingestibile, la Lega Serie A è proprio in questo momento riunita per discutere il possibile rinvio della prima giornata di ritorno. Gravina, Lega Serie ATramite conference call, i vertici della Lega stanno discutendo per cercare di chiarire come si agirà non solo per questa giornata di Serie A (in programma giovedì 6 gennaio), ma anche per le prossime a venire. Il rischio è che questa e la prossima giornata vengano definitivamente rinviate a data da destinarsi: infatti dopo gli ufficiali rinvii di Bologna-Inter, Atalnta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, alcune di queste squadre dovranno restare in quarantena fino se non ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Adella situazione Covid che sta diventando sempre più ingestibile, laA è proprio in questo momento riunita per discutere il possibile rinvio della prima giornata di ritorno. Gravina,ATramite conference call, i vertici dellastanno discutendo per cercare di chiarire come si agirà non solo per questa giornata diA (in programma giovedì 6 gennaio), ma anche per le prossime a venire. Il rischio è che questa e la prossima giornata vengano definitivamente rinviate a data da destinarsi: infatti dopo gli ufficiali rinvii di Bologna-Inter, Atalnta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, alcune di queste squadre dovranno restare in quarantena fino se non ...

