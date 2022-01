Le perle del Cilento nel calendario del Napoli. Il presidente del Parco Pellegrino ringrazia De Laurentiis (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel calendario ufficiale 2022 del Calcio Napoli, dedicato alla tutela dell’ambiente su 14 foto ben sette sono del Territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: Palinuro, Monte Cervati, Marina di Camerota, Paestum, Monti Alburni, Capelli di Venere (Casaletto Spartano) e Vallo di Diano. “In qualita’ di presidente del piu’ grande Parco Nazionale d’Italia non posso che essere entusiasta e grato per la sensibilità dimostrata. L’aver voluto proporre gli atleti della Sua squadra come dei moderni paladini dell’ambiente, con particolare riguardo ai luoghi incontaminati e a volte anche poco conosciuti che abbiamo la fortuna di avere nella nostra Regione, rappresenta certamente un nobile messaggio indirizzato soprattutto alle nuove generazioni che non potranno non ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nelufficiale 2022 del Calcio, dedicato alla tutela dell’ambiente su 14 foto ben sette sono del Territorio delNazionale del, Vallo di Diano e Alburni: Palinuro, Monte Cervati, Marina di Camerota, Paestum, Monti Alburni, Capelli di Venere (Casaletto Spartano) e Vallo di Diano. “In qualita’ didel piu’ grandeNazionale d’Italia non posso che essere entusiasta e grato per la sensibilità dimostrata. L’aver voluto proporre gli atleti della Sua squadra come dei moderni paladini dell’ambiente, con particolare riguardo ai luoghi incontaminati e a volte anche poco conosciuti che abbiamo la fortuna di avere nella nostra Regione, rappresenta certamente un nobile messaggio indirizzato soprattutto alle nuove generazioni che non potranno non ...

