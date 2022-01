Le leggende sull’origine della Befana | tutte le curiosità sulla sua storia

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) e la tradizione ad essa collegata.e origini(via social)Il nomederiva da Epifania e rappresenta una figura folcloristica legata alle festività natalizie. La leggenda di questo personaggio era inizialmente diffusa solo in alcune regioni italiane e solo successivamente si è diffusa in tutta Italia. Secondo l’immaginario tradizionale, laè una donna anziana che vola su una scopa per fare visita ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio per riempire le loro calze di dolciumi. I bambini che sono stati buoni nell’arco dell’anno ricevono caramelle mentre quelli che si sono comportati male ricevono invece del carbone. Scopriamo insieme lache ha dato vita alla tradizione che ...