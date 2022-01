Lazio | Lino Bonsignore nominato commissario straordinario per la bonifica della Valle del Sacco

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il presidente Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza per la nomina diper gli interventi die messa in sicurezzadel. Con questo provvedimento l’amministrazione regionale punta a dare maggiore impulso alle operazioni di ripristino ambientale, rispettando i tempi stabiliti e fornendo ulteriori opportunità di interlocuzione con le varie realtà locali. Nonostante l’avvio di numerosi interventi, la fase attuativa dell’Accordo con il Mite ha incontrato alcune difficoltà a causalimitata documentazione tecnica presentata da alcuni Comuni e dalla pandemia da Covid-19, che ha provocato inevitabili ritardi nell’esecuzione delle opere programmate. Per ridurre i tempi ...

Questa mattina il presidente Nicola Zingaretti ha firmato l'ordinanza per la nomina di Lino Bonsignore a commissario straordinario per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza della Valle del S ...