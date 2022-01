L’ASL blocca tre azzurri già partiti per Torino | non possono prendere parte al match!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) In queste oreNapoli 2 ha esaminato la situazione relativa al focolaio Covid-19 che si è innescato nel club azzurro. Nonostante non fosse stato vietato esplicitamente il viaggio perin vista del match contro la Juventus, è di queste ore la notizia che la suddetta azienda sanitaria locale ha messo in quarantene Amir Rrahmani, Piotr Zielinski e Stanislav Lobotka. NAPLES, ITALY – DECEMBER 22: Piotr Zielinski of SSC Napoli is challenged by Jakub Kiwior of Spezia Calcio during the Serie A match between SSC Napoli and Spezia Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on December 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)I tre, che non sono in possesso del Super Green Pass, sono giàcomunque alla volta die non potranno essere schierati dagli...