L’aggiornamento “Fine del viaggio” di Terraria è su Nintendo Switch (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tanto atteso aggiornamento “Fine del viaggio” è stato aggiunto oggi a Terraria su Nintendo Switch. Questo è lo stesso contenuto che è stato originariamente aggiunto alla versione per PC a maggio 2020. La dichiarzione dello sviluppatore di Terraria Lo sviluppatore Re-Logic ha spiegato cosa possono aspettarsi i giocatori di Switch sui forum ufficiali del Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tanto atteso aggiornamento “del” è stato aggiunto oggi asu. Questo è lo stesso contenuto che è stato originariamente aggiunto alla versione per PC a maggio 2020. La dichiarzione dello sviluppatore diLo sviluppatore Re-Logic ha spiegato cosa possono aspettarsi i giocatori disui forum ufficiali del

Advertising

periodicodaily : L’aggiornamento “Fine del viaggio” di Terraria è su Nintendo Switch #terraria #nintendoswitch #nintendo - ninakreuz : C'è qualche persona esperta che mi sappia spiegare in soldoni perché il cavolo di processore non è adatto per l'agg… - VannaRicci : RT @ParcodiGiacomo: Aggiornamento in (quasi) tempo reale: David Puente ha sostenuto e superato l'esame di stato a fine 2021. La non compari… - ENRICO27218318 : RT @ParcodiGiacomo: Aggiornamento in (quasi) tempo reale: David Puente ha sostenuto e superato l'esame di stato a fine 2021. La non compari… - lucabattanta : RT @ParcodiGiacomo: Aggiornamento in (quasi) tempo reale: David Puente ha sostenuto e superato l'esame di stato a fine 2021. La non compari… -