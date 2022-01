L’affondo del Papa: «Paternità e maternità sono fondamentali. Oggi c’è chi preferisce cani e gatti ai figli» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Oggi la gente non vuole avere figli, almeno uno. E tante coppie non vogliono. Ma hanno due cani, due gatti. Sì, cani e gatti occupano il posto dei figli”. Papa Francesco, parlando a braccio all’udienza generale, ha esordito in maniera irrituale per risvegliare le coscienze. Il suo intervento sul tema della Paternità e della maternità è molto profondo e duro al tempo stesso. Il Papa dà nuovamente voce al suo dolore per l’inverno demografico. L’occasione per parlare con il cuore in mano è l’udienza generale con iil ciclo di catechesi su San Giuseppe. Bergoglio ha incentra la sua riflessione sul tema: ‘San Giuseppe, il padre putativo di Gesù’. “cani e gatti al posto dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “la gente non vuole avere, almeno uno. E tante coppie non vogliono. Ma hanno due, due. Sì,occupano il posto dei”.Francesco, parlando a braccio all’udienza generale, ha esordito in maniera irrituale per risvegliare le coscienze. Il suo intervento sul tema dellae dellaè molto profondo e duro al tempo stesso. Ildà nuovamente voce al suo dolore per l’inverno demografico. L’occasione per parlare con il cuore in mano è l’udienza generale con iil ciclo di catechesi su San Giuseppe. Bergoglio ha incentra la sua riflessione sul tema: ‘San Giuseppe, il padre putativo di Gesù’. “al posto dei ...

