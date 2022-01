Ladispoli, c’è tempo fino al 31 marzo per il pagamento annuale del Canone Unico Patrimoniale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ladispoli – L’amministrazione comunale informa i cittadini che ha deliberato di prorogare al 31 marzo 2022 la scadenza del versamento annuale (anno 2022) del nuovo Canone Unico Patrimoniale (CUP) sia relativamente alla componente esposizione pubblicitaria (ex ICP) che a quella relativa all’occupazione di suolo pubblico (ex TOSAP). Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoliilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022)– L’amministrazione comunale informa i cittadini che ha deliberato di prorogare al 312022 la scadenza del versamento(anno 2022) del nuovo(CUP) sia relativamente alla componente esposizione pubblicitaria (ex ICP) che a quella relativa all’occupazione di suolo pubblico (ex TOSAP). Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link

