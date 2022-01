La variante Omicron ferma anche i Grammy Awards | posticipata la cerimonia

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lasta producendo una rapida impennata di contagi Covid mai vista in gran parte dei Paesi del mondo. Per questo negli ultimi giorni tornano a circolare notizie relative alla sospensione o allo slittamento di manifestazioni sportive, culturali e ricreative. Nella sola giornata di oggi – oltre ad alcuni match del campionato di Serie A in Italia – due grandi eventi annuali di rilevanza mondiale sono stati rinviati o cancellati. Dopo l’annullamento delle tradizionali sfilate del Carnevale di Rio, in serata è arrivato l’annuncio dello stop ai. La famosa, con la quale viene conferito uno tra i più prestigiosi riconoscimenti nell’ambito musicale e dell’industria dello spettacolo in genere, era prevista per il 31 gennaio a Los Angeles, ma è stata rimandata a data ...

Ora abbiamo alcune armi in più contro la, per tutelare salute ed economia. Grazie alle misure varate oggi, eviteremo altre chiusure ". È quanto ha scritto sui social il ...Altro giro di vite per i no vax: obbligo vaccinale per gli over 50 . È la nuova misura varata dal governo all'unanimità per contrastare l'impennata dellache ha investito il nostro Paese come il resto del mondo. Novità anche per la scuola e lo smartworking. Ma nelle ultime settimane tante cose sono cambiate e le scadenze da tenere a ...