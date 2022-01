La variante della destra estrema (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La decisione di Donald Trump di condividere con i propri elettori l’avvenuta ricezione del booster contro il Covid-19, decisione condita anche da un robusto endorsement per gli stessi vaccini messo in campo da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti, ha posto agli osservatori di mezzo mondo una domanda che a voler essere brutali potremmo sintetizzare così: in che misura la destra estrema può essere considerata un moltiplicatore dei molti problemi prodotti dalla pandemia? La risposta a questa domanda non può che partire dalla reazione avuta domenica scorsa a Dallas da alcuni sostenitori di Trump che alla notizia del booster di The Donald hanno reagito fischiando l’ex presidente degli Stati Uniti. La ragione è purtroppo molto semplice. In America, vi è una percentuale relativamente ampia di elettori repubblicani che fino a oggi si è rifiutata di ricevere anche una ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La decisione di Donald Trump di condividere con i propri elettori l’avvenuta ricezione del booster contro il Covid-19, decisione condita anche da un robusto endorsement per gli stessi vaccini messo in campo da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti, ha posto agli osservatori di mezzo mondo una domanda che a voler essere brutali potremmo sintetizzare così: in che misura laestrema può essere considerata un moltiplicatore dei molti problemi prodotti dalla pandemia? La risposta a questa domanda non può che partire dalla reazione avuta domenica scorsa a Dallas da alcuni sostenitori di Trump che alla notizia del booster di The Donald hanno reagito fischiando l’ex presidente degli Stati Uniti. La ragione è purtroppo molto semplice. In America, vi è una percentuale relativamente ampia di elettori repubblicani che fino a oggi si è rifiutata di ricevere anche una ...

