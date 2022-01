“La sua vita a rischio”: ecco perché Mendy è stato spostato di carcere (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ex calciatore del Manchester City Benjamin Mendy è stato spostato in un carcere di massima sicurezza prima di Natale: ecco il motivo. L’arresto di Benjamin Mendy, calciatore francese in forza al Manchester City, è stato lo scandalo più grosso del 2021 nel mondo del calcio. L’ex nazionale francese è stato infatti accusato di aver stuprato diverse donne e si deve difendere da 7 capi d’imputazione per violenza sessuale. Dopo l’arresto il Manchester City gli ha sospeso il contratto in attesa che venga giudicato. Nel caso in cui la condanna dovesse essere confermata in tribunale, il contratto che lo lega al club britannico sarà definitivamente sciolto. Lo scorso settembre i suoi legali hanno cercato di farlo spostare ai domiciliari, ma la ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ex calciatore del Manchester City Benjaminspoin undi massima sicurezza prima di Natale:il motivo. L’arresto di Benjamin, calciatore francese in forza al Manchester City, èlo scandalo più grosso del 2021 nel mondo del calcio. L’ex nazionale francese èinfatti accusato di aver stuprato diverse donne e si deve difendere da 7 capi d’imputazione per violenza sessuale. Dopo l’arresto il Manchester City gli ha sospeso il contratto in attesa che venga giudicato. Nel caso in cui la condanna dovesse essere confermata in tribunale, il contratto che lo lega al club britannico sarà definitivamente sciolto. Lo scorso settembre i suoi legali hanno cercato di farlo spostare ai domiciliari, ma la ...

