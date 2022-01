La sorella di Basciano svela cosa potrebbe fare il fratello se Delia Duran entrasse al GF Vip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La sorella di Alessandro Basciano, ospite di Casa Chi, ha parlato dell’attrazione tra il fratello e Sophie Codegoni, raccontando anche cosa ne pensa dello scontro con Alex Belli e le chiacchiere da bar insieme a Gianmaria Antinolfi. La sorella di Basciano: “Se entrasse Delia Duran al GF Vip?”, la risposta Mio fratello lo vedo abbastanza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ladi Alessandro, ospite di Casa Chi, ha parlato dell’attrazione tra ile Sophie Codegoni, raccontando anchene pensa dello scontro con Alex Belli e le chiacchiere da bar insieme a Gianmaria Antinolfi. Ladi: “Seal GF Vip?”, la risposta Miolo vedo abbastanza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : La sorella di Basciano svela cosa potrebbe fare il fratello se Delia Duran entrasse al GF Vip - Fra05508797 : RT @HSeriale: Katia è omofobica e razzista. Lulu non conosce l’educazione e si è visto più volte. La sorella Clarissa se la crede solo lei.… - HSeriale : Katia è omofobica e razzista. Lulu non conosce l’educazione e si è visto più volte. La sorella Clarissa se la crede… - 1DMarty_me : RT @violet_blue9: Giacomo: “ma chi viene ad urlare per Alessandro Basciano?” Federica: “la sorella” #GFVIP - marsbellss : @dadaumpa_fiori Basciano ha solo detto che lui usava sua sorella come peso e che qui potrebbero chiedere a delle ra… -