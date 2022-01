La soluzione è il carcere per chi non si vaccina, dice Galimberti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il filosofo Umberto Galimberti non usa mezze misure: per lui chi rifiuta il vaccino anti Covid commette un reato. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 189.109 unità. Da ieri 231 morti e 33.037 guariti. I ricoverati L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il filosofo Umbertonon usa mezze misure: per lui chi rifiuta il vaccino anti Covid commette un reato. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 189.109 unità. Da ieri 231 morti e 33.037 guariti. I ricoverati L'articolo proviene da Leggilo.org.

Andrea44cssm : Non vedo altra soluzione che costruire un bel muro con filo spinato sul perimetro cittadino e dichiaralo carcere. - CorradoFresia : @Tiziana_DR la soluzione c'è diamo i domiiciliari al positivo e teniamo Fiore in carcere - albiuno : @HuffPostItalia Si valutare misure restrittive per lui. Il carcere potrebbe essere una discreta soluzione. -