La Serie A va avanti (per ora) nonostante Omicron. Confermata Juve-Napoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In bilico su un filo sottile a quattrocento metri da terra, come quell'equilibrista francese che ebbe il fegato di camminare nel vuoto tra le due Torri Gemelle, il pallone trattiene ancora una volta il respiro. nonostante i molti appelli dell'inverno di due anni fa, ben poco è “andato bene” dal 2020 a oggi: animato da ragazzi di sana e robusta costituzione, il calcio italiano può almeno consolarsi per esser rimasto fuori dalle terapie intensive, ma adesso deve fronteggiare una sfuggente emergenza burocratica. nonostante i novanta casi di giocatori positivi al Covid (numero in aumento), abbiamo visto che la Lega Serie A si è dichiarata contraria alla sospensione in blocco del campionato per tre motivi. Il primo motivo è di ordine pratico: non ci sarebbe molto spazio per ricollocare le giornate del 6 e del 9 gennaio, all'interno di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In bilico su un filo sottile a quattrocento metri da terra, come quell'equilibrista francese che ebbe il fegato di camminare nel vuoto tra le due Torri Gemelle, il pallone trattiene ancora una volta il respiro.i molti appelli dell'inverno di due anni fa, ben poco è “andato bene” dal 2020 a oggi: animato da ragazzi di sana e robusta costituzione, il calcio italiano può almeno consolarsi per esser rimasto fuori dalle terapie intensive, ma adesso deve fronteggiare una sfuggente emergenza burocratica.i novanta casi di giocatori positivi al Covid (numero in aumento), abbiamo visto che la LegaA si è dichiarata contraria alla sospensione in blocco del campionato per tre motivi. Il primo motivo è di ordine pratico: non ci sarebbe molto spazio per ricollocare le giornate del 6 e del 9 gennaio, all'interno di ...

Advertising

ilfoglio_it : Il rinvio in blocco della 20esima giornata di #SerieA sembra (al momento) scongiurato, ma potrebbe trattarsi solo d… - Jopepxd : @_Mdk7_ Si tratta di salute nel lavoro. Il fattore sportivo qui decade proprio. La serie A va avanti solo per fatto… - infoitsport : Serie A, Juve-Napoli a rischio, ma per la Lega si va avanti. Il problema calendario e le nuove regole sui rinvii - aleditommy : @capuanogio BUFFONI, le uniche ASL che hanno bloccato la serie A sono quelle di Napoli e Salerno. Bologna e Verona… - sportli26181512 : La Juve, avanti con il Napoli, cerca la terza vittoria di fila. Milan, comanda Ibra: gol numero 14 alla Roma a 2,50… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie avanti Serie A 2021/2022, Milan - Roma: le probabili formazioni La Roma è la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più successi in Serie A: 77 vittorie rossonere,... José Mourinho si presenta con Abraham e Zaniolo in avanti, Pellegrini. Cristante e Veretout in ...

Serie A 2021/2022, Juventus - Napoli: le probabili formazioni ... tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 sfide ai bianconeri (4N, 11P) - dal 2020 in avanti quella partenopea è la squadra che ha battuto più volte i piemontesi in Serie A (tre). ...

Serie A e Covid, diktat Lega: si va avanti senza fermarsi Corriere dello Sport La serie A va avanti nonostante Omicron. Confermata Napoli-Juve Il rinvio in blocco della ventesima giornata sembra scongiurata, ma c'è il rischio che sia una tregua a tempo nel caso in cui emergessero nuovi focolai. Ad esprimersi saranno le Asl ...

Serie A 2021/2022, Juventus-Napoli: le probabili formazioni Entrambe le squadre si presentano con tante defezioni, anche molto importanti. Chi è messo peggio è il Napoli, che arriverà a Torino senza il proprio allenatore e con un Insigne in chissà quale condiz ...

La Roma è la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più successi inA: 77 vittorie rossonere,... José Mourinho si presenta con Abraham e Zaniolo in, Pellegrini. Cristante e Veretout in ...... tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 sfide ai bianconeri (4N, 11P) - dal 2020 inquella partenopea è la squadra che ha battuto più volte i piemontesi inA (tre). ...Il rinvio in blocco della ventesima giornata sembra scongiurata, ma c'è il rischio che sia una tregua a tempo nel caso in cui emergessero nuovi focolai. Ad esprimersi saranno le Asl ...Entrambe le squadre si presentano con tante defezioni, anche molto importanti. Chi è messo peggio è il Napoli, che arriverà a Torino senza il proprio allenatore e con un Insigne in chissà quale condiz ...