La Serie A alla fiera delle Asl: il Torino non parte ma a Torino sbarca il Napoli focolaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Asl di Torino ferma la squadra granata e le impedisce di partire per Bergamo. Disposta la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino che ha otto positivi. Quindi Atalanta-Torino non si giocherà. E invece proprio a Torino atterra il Napoli che è ufficialmente un focolaio viaggiante. Lo ha messo nero su bianco l’Asl Napoli 1 che però ha delegato alla squadra il compito di prendere le decisioni più idonee: la Società Calcio Napoli, alla luce del sopracitato focolaio e nel principio della massima cautela, provvederà a valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Asl diferma la squadra granata e le impedisce di partire per Bergamo. Disposta la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra delche ha otto positivi. Quindi Atalanta-non si giocherà. E invece proprio aatterra ilche è ufficialmente unviaggiante. Lo ha messo nero su bianco l’Asl1 che però ha delegatosquadra il compito di prendere le decisioni più idonee: la Società Calcioluce del sopracitatoe nel principio della massima cautela, provvederà a valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del ...

