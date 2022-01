La seconda stagione di Big Sky in arrivo su Disney + (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’attesa giunge al termine: per tutti gli amanti della prima stagione, finalmente è in arrivo la seconda stagione della serie tv ABC “Big Sky” su Disney +, che partire dal 5 gennaio 2022 i nuovi episodi potranno essere visti comodamente anche in Italia! Nuovi omicidi in Montana La celebre serie tv thriller poliziesca statunitense è stata creata da David E. Kelley e basata sul romanzo The Highway di C. J. Box. Big Sky ha per protagoniste Katheryn Winnick nei panni dell’ex poliziotta Jenny Hoyt e Kylie Bunbury nelle vesti dell’investigatrice privata Cassie Dewell. Le due protagoniste metteranno da parte le loro divergenze personali relative a dei forti legami in comune, per unire le forze ed indagare sui casi di omicidio che sconvolgono il Montana, noto anche come lo stato del “Big Sky”. L’inizio è ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’attesa giunge al termine: per tutti gli amanti della prima, finalmente è inladella serie tv ABC “Big Sky” su+, che partire dal 5 gennaio 2022 i nuovi episodi potranno essere visti comodamente anche in Italia! Nuovi omicidi in Montana La celebre serie tv thriller poliziesca statunitense è stata creata da David E. Kelley e basata sul romanzo The Highway di C. J. Box. Big Sky ha per protagoniste Katheryn Winnick nei panni dell’ex poliziotta Jenny Hoyt e Kylie Bunbury nelle vesti dell’investigatrice privata Cassie Dewell. Le due protagoniste metteranno da parte le loro divergenze personali relative a dei forti legami in comune, per unire le forze ed indagare sui casi di omicidio che sconvolgono il Montana, noto anche come lo stato del “Big Sky”. L’inizio è ...

