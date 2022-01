La reunion di Friends finalmente sulla tv italiana in chiaro! Ecco dove e quando (Di mercoledì 5 gennaio 2022) finalmente la reunion di Friends verrà trasmessa anche nella tv in chiaro. Il telefilm americano che negli anni ’90 ebbe un successo mondiale ritornerà sui nostri schermi per l’incontro tra i suoi protagonisti. Lo speciale diretto dal produttore esecutivo Ben Winston è prodotto da Warner Bros. Tra i produttori esecutivi troviamo i volti storici della serie: Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane. quando vedere la reunion Friends? L’appuntamento è per stasera, 5 Gennaio 2022, su Tv8 alle 21:30. Per chi invece volesse fare un “ripasso” sulle vicende di Friends, su Netflix si possono trovare tutte le stagioni complete. Mentre chi non avesse tempo per guardare la televisione stasera, potrà trovare la reunion anche su Sky e Now. Era infatti andata in ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ladiverrà trasmessa anche nella tv in chiaro. Il telefilm americano che negli anni ’90 ebbe un successo mondiale ritornerà sui nostri schermi per l’incontro tra i suoi protagonisti. Lo speciale diretto dal produttore esecutivo Ben Winston è prodotto da Warner Bros. Tra i produttori esecutivi troviamo i volti storici della serie: Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane.vedere la? L’appuntamento è per stasera, 5 Gennaio 2022, su Tv8 alle 21:30. Per chi invece volesse fare un “ripasso” sulle vicende di, su Netflix si possono trovare tutte le stagioni complete. Mentre chi non avesse tempo per guardare la televisione stasera, potrà trovare laanche su Sky e Now. Era infatti andata in ...

Advertising

mammolaele12 : RT @ozgurxezgi: STASERA SU TV8 C'È LA FRIENDS: REUNION - telesimo : Sbarca oggi,#5gennaio, alle 21.30 su @TV8it , in prima tv in chiaro, #FriendsTheReunion! Jennifer Aniston, Courtene… - sfaciolo : stasera non so se rivedere la reunion di friends con la mami o vedere una tomba per le lucciole ho bisogno di piangere un po' - cyrusmiile : La mia giornata oggi va avanti solo grazie alla reunion di Friends che ci sarà stasera su TV8 - _Fujiko_Mine_ : Oggi una bellissima giornata, 'Friends: The Reunion' su tv8 alle 21.30 ?? #friends #FriendsTheReunion #TV8 -