La regina Elisabetta ha scritto alla bambina americana che si veste come lei (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I genitori di una bimba dell'Ohio hanno inviato a Buckingham Palace una foto della figlia vestita come Elisabetta II, con tanto di corgi. Lo scatto ha molto divertito la monarca che ha inviato alla piccola una tenera risposta. Risultato: la popolarità dei royal britannici, a dispetto delle accuse di Meghan, è tornata alle stelle

