La Regina Elisabetta ha risposto alla bimba vestita come lei (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La piccola fan della Regina Elisabetta ha ricevuto una lettera di risposta che l'ha resa felice o forse ha reso felice ancora di più la sua mamma. La bimba americana per Halloween aveva scelto un travestimento insolito. Per il tradizionale dolcetto o scherzetto niente streghe e scheletri ma una perfetta Regina inglese. La dolcissima Jalayne ha indossato un abitino perfetto, un cappottino colorato, i gioielli, guanti, l'immancabile cappello e anche la borsetta abbinata alle scarpine, inoltre trucco e parrucca bianca. Sembrava davvero la Regina Elisabetta in miniatura con accanto anche due corgi, i cani di razza che la sovrana adora. La mamma della piccola, Katelyn Sauherland, ha deciso di inviare alla Regina una lettera allegando la foto della figlia ...

