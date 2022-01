La Procura europea tutela gli interessi finanziari dell’Ue, ma è soprattutto un grande atto politico (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Procura europea (Eppo), istituita nel 2017 sulla base di una cooperazione rafforzata tra 22 Stati membri, opera dal 1° giugno 2021 e ha lo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea Per chiarire cosa si intenda per interessi finanziari dell’Ue occorre partire dal bilancio europeo il quale, in parte composto da contributi finanziari degli Stati membri, oggi è finanziato con risorse proprie comprendenti principalmente dazi, il contributo Iva, le multe inflitte a società che non rispettano il diritto dell’Ue e i contributi di paesi terzi ai programmi europei. Si comprende bene quanto esso sia una parte importante del buon governo, quanto ne rappresenti la forza trainante e quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La(Eppo), istituita nel 2017 sulla base di una cooperazione rafforzata tra 22 Stati membri, opera dal 1° giugno 2021 e ha lo scopo dire glidell’UnionePer chiarire cosa si intenda peroccorre partire dal bilancio europeo il quale, in parte composto da contributidegli Stati membri, oggi è finanziato con risorse proprie comprendenti principalmente dazi, il contributo Iva, le multe inflitte a società che non rispettano il dirittoe i contributi di paesi terzi ai programmi europei. Si comprende bene quanto esso sia una parte importante del buon governo, quanto ne rappresenti la forza trainante e quanto ...

