La paralisi del sonno: un nuovo sintomo della variante Omicron? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre la variante Omicron continua a diffondersi, nel Regno Unito si stanno registrando molti casi di paralisi del sonno. Un nuovo sintomo della variante? Sembrerebbe che tra quelli associati a Omicron (B.1.1.529), variante del coronavirus SARS-CoV-2 ci sia anche la “paralisi del sonno”. Si tratta di un disturbo che, durante il sonno, impedisce ogni movimento e parola al risveglio o appena prima di andare a dormire. paralisi del sonno: spaventoso ma innocuo fenomeno Anche se è un fenomeno che provoca paura e sgomento, secondo il Sistema Sanitario Nazionale britannico (NHS) questa esperienza è comunque innocua e “la maggior ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre lacontinua a diffondersi, nel Regno Unito si stanno registrando molti casi didel. Un? Sembrerebbe che tra quelli associati a(B.1.1.529),del coronavirus SARS-CoV-2 ci sia anche la “del”. Si tratta di un disturbo che, durante il, impedisce ogni movimento e parola al risveglio o appena prima di andare a dormire.del: spaventoso ma innocuo fenomeno Anche se è un fenomeno che provoca paura e sgomento, secondo il Sistema Sanitario Nazionale britannico (NHS) questa esperienza è comunque innocua e “la maggior ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il Paese a rischio paralisi per le assurde regole sanitarie, la stangata bollette in arrivo e la folla guerra al… - zazoomblog : Nuovi sintomi con la variante Omicron: può provocare una terrificante paralisi del sonno durante la fase Rem -… - xFister : Prima la mancanza di appetito, poi la paralisi del sonno. Il prossimo sintomo quale sarà, l’alzabandiera la mattina? - annamariamoscar : Segnalato nuovo preoccupante sintomo notturno della variante Omicron, cosa c’è di vero? - gaetanog : @stebaraz forse ho visto un altro film, ma non mi sembra che la crisi climatica fosse centrale, o quantomeno è uno… -