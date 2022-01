La nuova variante identificata in Francia con 46 mutazioni

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo Omicron, anche ladel Covid-19 isolata per la prima volta nel Sud dellasembra arrivare ancora una volta da un Paese nel quale le vaccinazioni restano un sogno accessibile a pochi. E cioè dal Camerun. L’Organizzazione mondiale della sanità avverte che l’andamento è tenuto sotto stretta osservazione, anche perché questaforma del virus presenterebbe 46 nuove. E il timore, come per Omicron, è che riesca a bucare i vaccini. Cosa sappiamo Della scoperta ha scritto la rivista scientifica Medrxiv, con un lavoro pubblicato in versione pre-stampa e non ancora sottoposto a revisione paritaria. Tutto comincia quando il 9 dicembre gli esperti dell’Ihu Méditerranée Infection di Marsiglia spiegavano di aver rilevato lain 12 pazienti di ...