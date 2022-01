La nuova sfida degli Ott è sui diritti sportivi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sport, Ott sempre più centrali ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. Il mondo dei contenuti audiovisivi, e in particolare dei pregiati live sportivi, è ormai un business destinato a finire quasi tutto sulle piattaforme over the top. Disney attende che i canali tv via cavo di Espn diventino un po’ meno redditizi per spingere maggiormente sul proprio ott Espn+, magari con operazioni anche all’estero. Prime Video di Amazon assaggia un po’ di sport qui e là, dal calcio al tennis, ma non ha ancora sferrato colpi decisivi. E Discovery+ dispiegherà maggiormente le ali probabilmente nel corso del 2022, dopo la fusione Discovery-Warner Media, spingendosi oltre i diritti già acquisiti per i Giochi olimpici e per le manifestazioni trasmesse dal proprio network Eurosport. Aspettando che i giganti mettano decisamente i piedi nel piatto, in Italia la ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sport, Ott sempre più centrali ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. Il mondo dei contenuti audiovisivi, e in particolare dei pregiati live, è ormai un business destinato a finire quasi tutto sulle piattaforme over the top. Disney attende che i canali tv via cavo di Espn diventino un po’ meno redditizi per spingere maggiormente sul proprio ott Espn+, magari con operazioni anche all’estero. Prime Video di Amazon assaggia un po’ di sport qui e là, dal calcio al tennis, ma non ha ancora sferrato colpi decisivi. E Discovery+ dispiegherà maggiormente le ali probabilmente nel corso del 2022, dopo la fusione Discovery-Warner Media, spingendosi oltre igià acquisiti per i Giochi olimpici e per le manifestazioni trasmesse dal proprio network Eurosport. Aspettando che i giganti mettano decisamente i piedi nel piatto, in Italia la ...

