“La mia prima patante”, spunta la foto del passato del cantante: correva l’anno 1981, sapete dirci chi è? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel cassetto dei ricordi è spuntata la foto del passato del famoso cantante: correva esattamente l’anno 1981, ma sapete dirci chi è? Vi è mai capitato di riaprire il cassetto dei ricordi e di ritrovarvi delle vecchie foto? Senza alcun dubbio, si! È proprio questo quello che è capitato al famosissimo cantante italiano. Spulciando con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel cassetto dei ricordi èta ladeldel famosoesattamente, machi è? Vi è mai capitato di riaprire il cassetto dei ricordi e di ritrovarvi delle vecchie? Senza alcun dubbio, si! È proprio questo quello che è capitato al famosissimoitaliano. Spulciando con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

acmilan : ??? 'This is a turning point in my life' @AliaGuagni's first interview after joining the Rossonere ??? 'È una nuova… - AlbertoBagnai : Angolo del buonumore green. Sulla scatola di una??a led (di quelle che a casa mia durano un annetto) leggo una garan… - bendellavedova : Carlo, come sai è anche la mia idea, e non da oggi. Bene! Vediamoci quanto prima e mettiamoci insieme al lavoro.… - Emma88105056 : @MauroLeonardi3 Per il mondo intero, per I più bisognosi: di salute, beni di prima necessità, lavoro, affetto, pace… - alessandro1846 : RT @mme_francesca_s: Non mi muovo di un millimetro. Non baratto la mia salute con la mia libertà. È una questione di priorità. Scelgo la pr… -