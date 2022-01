La Lega ha deciso: arriva l’ufficialità sulla giornata di Serie A (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A causa della situazione Covid che sta diventando sempre più ingestibile, la Lega Serie A è proprio in questo momento riunita per discutere il possibile rinvio della prima giornata di ritorno. Gravina, Lega Serie ATramite conference call, i vertici della Lega hanno discusso per cercare di chiarire come si agirà non solo per questa giornata di Serie A (in programma giovedì 6 gennaio), ma anche per le prossime a venire. Nonostante l’emergenza Covid, l’obiettivo della Lega è quello di strutturare un calendario che possa essere per il più possibile seguito. Questo è il comunicato ufficiale: “La Lega non prevede il rinvio delle partite e dell’intera ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A causa della situazione Covid che sta diventando sempre più ingestibile, laA è proprio in questo momento riunita per discutere il possibile rinvio della primadi ritorno. Gravina,ATramite conference call, i vertici dellahanno discusso per cercare di chiarire come si agirà non solo per questadiA (in programma giovedì 6 gennaio), ma anche per le prossime a venire. Nonostante l’emergenza Covid, l’obiettivo dellaè quello di strutturare un calendario che possa essere per il più possibile seguito. Questo è il comunicato ufficiale: “Lanon prevede il rinvio delle partite e dell’intera ...

