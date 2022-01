La Finlandia sospende il Green Pass: non serve a risolvere la crisi pandemica (Di giovedì 6 gennaio 2022) In Finlandia l’uso del “Passaporto Covid-19”, ossia del Green Pass, è stato di fatto sospeso: come riportato dal Ministero degli affari sociali e della salute, infatti, il governo finlandese ha adottato un decreto con cui è stato temporaneamente congelato l’utilizzo del lasciaPassare sanitario. A partire dallo scorso 30 dicembre, e fino al 20 gennaio prossimo, il Green Pass non è… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 6 gennaio 2022) Inl’uso del “aporto Covid-19”, ossia del, è stato di fatto sospeso: come riportato dal Ministero degli affari sociali e della salute, infatti, il governo finlandese ha adottato un decreto con cui è stato temporaneamente congelato l’utilizzo del lasciaare sanitario. A partire dallo scorso 30 dicembre, e fino al 20 gennaio prossimo, ilnon è… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GuidoDeMartini : ?? NO PASS ?? In Finlandia l’uso del “passaporto Covid” ossia del Green Pass, è stato sospeso: come riportato dal Min… - figliolaraf67 : RT @viaggrego: LA #FINLANDIA SOSPENDE IL #GREENPASS: NON SERVE A RISOLVERE LA CRISI #PANDEMICA...ALTRO CHE #ITALIA ! - Nicolet39750675 : RT @viaggrego: LA #FINLANDIA SOSPENDE IL #GREENPASS: NON SERVE A RISOLVERE LA CRISI #PANDEMICA...ALTRO CHE #ITALIA ! - viaggrego : RT @viaggrego: LA #FINLANDIA SOSPENDE IL #GREENPASS: NON SERVE A RISOLVERE LA CRISI #PANDEMICA...ALTRO CHE #ITALIA ! - Ilaria09063212 : RT @MarinoMorgana: L’indipendente: “La Finlandia sospende il green pass: non serve a risolvere la crisi pandemica.” -