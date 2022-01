La disavventura di quattro giovani positivi in crociera: «Siamo “imprigionati” su una nave a Dubai» – L’intervista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) «Siamo quattro giovani italiani “imprigionati” a Dubai, messi da Msc in una nave quarantena in condizioni da carcerati». A scriverci sono Valentina Fogliano, Simon Guidi, Giulia Tiezzi e Federico Lupattelli. quattro giovani, tra i 31 e i 34 anni, tutti originari di Terni che avevano deciso di trascorrere il Natale e il Capodanno in crociera. E, invece, quella vacanza si è trasformata in un incubo. La paura di prendere il Covid ce l’avevano eccome, fin dall’inizio, ma mai potevano immaginare di affrontare un’esperienza come quella che stanno vivendo in queste ore. Prima di partire si erano sottoposti al tampone molecolare anti-Covid: tutti negativi. Poi, in nave, iniziano a saltar fuori i primi due ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) «italiani “” a, messi da Msc in unaquarantena in condizioni da carcerati». A scriverci sono Valentina Fogliano, Simon Guidi, Giulia Tiezzi e Federico Lupattelli., tra i 31 e i 34 anni, tutti originari di Terni che avevano deciso di trascorrere il Natale e il Capodanno in. E, invece, quella vacanza si è trasformata in un incubo. La paura di prendere il Covid ce l’avevano eccome, fin dall’inizio, ma mai potevano immaginare di affrontare un’esperienza come quella che stanno vivendo in queste ore. Prima di partire si erano sottoposti al tampone molecolare anti-Covid: tutti negativi. Poi, in, iniziano a saltar fuori i primi due ...

