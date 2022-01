La curva continua a salire I contagi nelle ultime 24 ore sono 189 109 e 231 le vittime Il tasso di positività al 17 | 3% Gli attualmente positivi sono 1 | 4 milioni

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ancora in netta crescita laepidemica in Italia. I nuovi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute,189.109 contro i 170.844 di ieri (leggi l’articolo) e soprattutto i 98.030 di mercoledì scorso. A fronte di 1.094.255 tamponi processati, circa 130mila meno di ieri, tanto che ildibalza dal 13,9% al 17,3%. I decessi, invece,231 (ieri 259), per un totale di 138.276dall’inizio dell’epidemia. Con gli oltre 189milaodierni l’Italia supera ancora il record di nuovi casi giornalieri dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. Prosegue anche l’aumento dei ricoveri: le terapie intensive, secondo quanto riferisce il ...

Advertising

misiagentiles : RT @LaNotiziaTweet: La curva continua a salire. I contagi nelle ultime 24 ore sono 189.109 e 231 le vittime. Il tasso di positività al 17,3… - fcolarieti : La curva continua a salire. I contagi nelle ultime 24 ore sono 189.109 e 231 le vittime. Il tasso di positività al… - LaNotiziaTweet : La curva continua a salire. I contagi nelle ultime 24 ore sono 189.109 e 231 le vittime. Il tasso di positività al… - 3volte : RT @iltosoo: Vi dico che potrebbe essere la settimana del PICCO Vi dico che in UK la curva dei decessi continua la discesa (pur con consis… - Fabiobros : RT @iltosoo: Vi dico che potrebbe essere la settimana del PICCO Vi dico che in UK la curva dei decessi continua la discesa (pur con consis… -

Ultime Notizie dalla rete : curva continua

Ladei ricoveria crescere senza sosta con +18 nuovi ingressi in area medica con un totale di 353 ospedalizzati . Si mantengono stabili le terapie intensive (+29) . Gli attualmente ......e ha consentito di modulare una quota di ritorno in presenza a seconda dell'evoluzione della... allenatore della Fiorentina, che invoca regole più puntuali: 'Penso che sequesto ...Sono 5 i decessi accertati nelle ultime 24 ore (+2 Cosenza, +3 Reggio Calabria). Il tasso di positività continua a salire e si attesta al 16,35% ...La Fiorentina domani sera, contro l'Udinese allo stadio Artemio Franchi, non avra' il supporto della Curva Fiesole, la parte piu' calda del tifo viola. In una nota diramata oggi, infatti, i tifosi del ...