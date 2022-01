La crescita nell’utilizzo degli strumenti digitali nel rapporto tra cittadini italiani e pubblica amministrazione

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’anno scorso era il bonus Cashback, quest’anno è stato il Green Pass: ladellazzazione in Italia era quantomeno preventivabile. Un uso massiccio e ben più esteso rispetto al recente passato è stato confermato dalto oggi dal Ministero per la Transizione Tecnologica e la transizione digitale (MIDT) che ha messo in evidenza come sia cresciuto esponenzialmente il numero diche hanno registrato (e utilizzato) la propria identità digitale attraverso il sistema Spid. E, contestualmente, anche gli accessi alle varie piattaforme dellaattraverso la Carta di Identità Elettronica (CIE) sono in costante e continua ascesa. LEGGI ANCHE > Lo spid diventa a pagamento se effettuato di persona presso Poste ...