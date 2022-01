La cifra esatta per il nuovo tetto ai contanti: occhio all'arrotondamento (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 1° gennaio è scattato il limite ai pagamenti in contanti, fissato in 999,5 euro. Deroga per gli stranieri che potranno pagare fino a 15mila euro: ecco cosa ne pensa la Bce Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 1° gennaio è scattato il limite ai pagamenti in, fissato in 999,5 euro. Deroga per gli stranieri che potranno pagare fino a 15mila euro: ecco cosa ne pensa la Bce

Ultime Notizie dalla rete : cifra esatta Pagamenti in contanti con tetto a 999,5 euro. Per gli stranieri limite a 15mila euro ... sul territorio nazionale per i cittadini italiani sarà possibile eseguire pagamenti in contanti solo fino a 999 euro e 5 centesimi, cifra esatta figlia della circostanza che il divieto scatta dalla ...

In Canada gli studenti stranieri sono diventati un business Il sogno canadese Si stima che solo in India questi intermediari siano decine di migliaia, anche se non c'è modo di sapere la cifra esatta visto che il settore non è regolamentato. A Patiala i loro ...

Attenzione ai contanti: scatta l'arrotondamento il Giornale La cifra esatta per il nuovo tetto ai contanti: occhio all'arrotondamento Il 1° gennaio è scattato il limite ai pagamenti in contanti, fissato in 999,5 euro. Deroga per gli stranieri che potranno pagare fino a 15mila euro: ecco cosa ne pensa la Bce ...

Pagamenti in contanti con tetto a 999,5 euro. Per gli stranieri limite a 15mila euro Il nuovo limite, operativo dal 1° gennaio, va arrotondato ai 5 centesimi più vicini. Per gli stranieri opera una deroga fino a 15mila euro ...

