La bozza del governo: obbligo di vaccino da 50 anni, barricate M5S. La Lega ottiene lo stop al Super Green pass per banche e parrucchieri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Scontro all’interno della maggioranza sulle decisioni da adottare per fermare i contagi. Ipotesi terza dose per over 12. Scuola, con tre contagi alle Superiori i non vaccinati in Dad Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Scontro all’interno della maggioranza sulle decisioni da adottare per fermare i contagi. Ipotesi terza dose per over 12. Scuola, con tre contagi alleiori i non vaccinati in Dad

Advertising

EnricoLetta : Non ci piace la bozza di #tassonomia verde che la Commissione UE sta facendo circolare. L’inclusione del nucleare è… - Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - rtl1025 : ?? Per 'tutelare la salute pubblica [...] l'#obbligovaccinale' anti #Covid si applica a tutti i residenti in #Italia… - anthos_04 : RT @EnricoLetta: Non ci piace la bozza di #tassonomia verde che la Commissione UE sta facendo circolare. L’inclusione del nucleare è per no… - giuseppebarbus1 : RT @EnricoLetta: Non ci piace la bozza di #tassonomia verde che la Commissione UE sta facendo circolare. L’inclusione del nucleare è per no… -