La Asl non blocca il Napoli, già in viaggio verso Torino. Ma il club ha chiesto chiarimenti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A seguito della conclusione dell'indagine epidemiologica negli azzurri, la Asl di Napoli 1 centro ha diramato un comunicato ufficiale, precisando come la squadra dovrà attenersi scrupolosamente al ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A seguito della conclusione dell'indagine epidemiologica negli azzurri, la Asl di1 centro ha diramato un comunicato ufficiale, precisando come la squadra dovrà attenersi scrupolosamente al ...

Advertising

annatrieste : No vi prego un altro anno coi tifosi della Juve che ci abboffano la uallera loro e l'Asl non lo posso sopportare, s… - repubblica : Serie A, Juventus-Napoli si gioca: la Asl non blocca la trasferta degli azzurri - capuanogio : ?? In realtà l’ASL #Napoli fa riferimento all’ultima circolare del Ministero della Salute che azzera la quarantena… - chrislep_ : @dario_head Io sinceramente non riuscendo a fare test molecolare sono risultato positivo a quello rapido. Non poten… - VrBlueandyellow : Gli unici idioti che con 8 positivi non fanno pressione alla ASL per non giocare, siamo noi!! #Verona -