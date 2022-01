Kitbag: Jodie Comer rinuncia al ruolo di Josephine Bonaparte, al suo posto forse Vanessa Kirby (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'attrice Jodie Comer ha dovuto rinunciare al ruolo di Josephine nell'atteso film Kitbag, diretto da Ridley Scott e dedicato alla vita di Napoleone. Jodie Comer ha dovuto rinunciare al ruolo di Josephine nel film Kitbag, il progetto di Ridley Scott dedicato alla vita di Napoleone Bonaparte, e al suo posto sembra potrebbe esserci Vanessa Kirby. L'attrice non collaborerà quindi per las seconda volta con Ridley Scott a causa di problemi con le tempistiche legate al Covid. Il film Kitbag, che verrà prodotto da Apple, avrà come star l'attore Joaquin Phoenix nella parte di Napoleone e la produzione sembra ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'attriceha dovutore aldinell'atteso film, diretto da Ridley Scott e dedicato alla vita di Napoleone.ha dovutore aldinel film, il progetto di Ridley Scott dedicato alla vita di Napoleone, e al suosembra potrebbe esserci. L'attrice non collaborerà quindi per las seconda volta con Ridley Scott a causa di problemi con le tempistiche legate al Covid. Il film, che verrà prodotto da Apple, avrà come star l'attore Joaquin Phoenix nella parte di Napoleone e la produzione sembra ...

