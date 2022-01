Keanu Reeves donerà il 70% dei guadagni del nuovo Matrix per la ricerca contro la leucemia

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La star di, attore noto per la sua generosità, ha fatto sapere checirca 31,5 milioni di dollari (quasi 22 milioni di euro), che corrispondono al 70% del suo compenso per ilResurrections”, per finanziare lasulla. Lo riporta l’editore digitale britannico LadBible. Il 57enne attore canadese intreccia nella sua decisione anche motivi che lo hanno toccato da vicino: nel 1991, durante le riprese del primo film, alla sorella ora 55enne dell’attore, Kim, fu diagnosticata la. Ha combattuto per dieci anni con la malattia, riuscendo a sconfiggerla. Pur di offrirle un supporto concreto,ha venduto la propria casa e si è trasferito da lei, pagandole le ...

L'attore ha deciso di devolvere la maggior parte dei guadagni del quarto capitolo di Matrix per la ricerca contro il tumore: ne ha sofferto la sorella. Ancora una voltaha dimostrato un grande cuore e ha deciso di devolvere il 70% del suo stipendio per Matrix alla ricerca per la lotto alla leucemia. Non è la prima volta che l'attore fa beneficenza, dopo ...L attore in lizza per recitare nello show Hulu, basato sull omonimo romanzo di Erik Larson.in trattative per un ruolo da protagonista nella serie tv targata Hulu The Devil in the White ...Il film è incentrato sulla storia vera di due uomini, un architetto e un serial killer, i cui destini furono legati per sempre dall' Esposizione Universale di Chicago del 1893 . Protagonisti della vic ...L'attore ha deciso di devolvere la maggior parte dei guadagni del quarto capitolo di Matrix per la ricerca contro il tumore: ne ha sofferto la sorella ...