Kazakistan, proteste contro il caro - gas: 200 arresti. Governo si dimette (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mosca, 5 gennaio 2022 - Tensioni in Kazakistan dove il Governo guidato dal primo ministro Askar Mamin si è dimesso a seguito delle gravi proteste contro il caro - gas che hanno scosso l'ex ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mosca, 5 gennaio 2022 - Tensioni indove ilguidato dal primo ministro Askar Mamin si è dimesso a seguito delle graviil- gas che hanno scosso l'ex ...

