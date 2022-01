Kazakistan | presidente scioglie il governo dopo proteste per il caro gas

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildel, Kassym - Jomart Tokayev, ha sciolto ildel paeselescoppiate in una provincia ricca di petrolio per problemi legati all'aumento dei prezzi del gas. ...

Tg3web : Kazakistan, almeno 200 persone arrestate e decine di poliziotti feriti durante le proteste contro l'aumento dei prezzi del gas. Il governo del Kazakistan nella persona del suo presidente comunica che diverse persone sono morte durante la rivolta. Kazakistan: l'ex presidente Nazarbajev obiettivo della rivolta in atto nel paese. Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha promesso una risposta "dura" ai disordini in corso nel Paese.

Il presidente del Kazakistan, Kassym - Jomart Tokayev, ha sciolto il governo del paese dopo le proteste scoppiate in una provincia ricca di petrolio per problemi legati all'aumento dei prezzi del gas. Un Kazakistan in rivolta per l'aumento dei prezzi del gas. La polizia del paese ha reso noto che il presidente ha sciolto il governo nazionale. La tensione maggiore è stata nella capitale del paese. Assaltati il municipio della città di Almaty e il palazzo residenziale, sciolto il governo del paese, oltre 200 arresti nelle proteste.