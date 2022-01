Advertising

Tg3web : Kazakistan, almeno 200 persone arrestate e decine di poliziotti feriti durante le proteste contro l'aumento dei pre… - Billa42_ : Kazakistan: presidente accetta le dimissioni del governo - civitas_europea : RT @RivLibPopolare: Le proteste in #Kazakistan stanno diventando sempre più violente. I manifestanti hanno dato fuoco alla residenza del Pr… - ArmiDicone : RT @RivLibPopolare: Le proteste in #Kazakistan stanno diventando sempre più violente. I manifestanti hanno dato fuoco alla residenza del Pr… - forumalcentro : RT @RivLibPopolare: Le proteste in #Kazakistan stanno diventando sempre più violente. I manifestanti hanno dato fuoco alla residenza del Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Kazakistan presidente

TGCOM

Dopo gli scontri in piazza in, che hanno portato a 200 arresti e 95 poliziotti feriti, il governo è stato ufficialmente ... dove si legge che ilKassym - Jomart Tokayev ha ...Tokayev è entrato in carica nel 2019, scelto come successore da Nazarbayev, che ha 81 anni e ha governato ildal 1989, e che fino a oggi mantiene il ruolo didel consiglio di ...05.01.2022 Kazakistan, proteste per l'aumento del gas ... per poi diffondersi nelle altre citta'. Il presidente, in risposta alle proteste, ha sciolto il suo governo. Un decreto pubblicato sul sito ...Aumento dei prezzi dell’energia e caos. Imposto lo stato di emergenza in Kazakistan: questa la decisione del presidente, Kassym Jomart ...