Kazakistan, la Russia e i suoi alleati inviano nel Paese una «forza di pace» (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'annuncio è arrivato dal presidente armeno Nikol Pashinyan. Il Csto, un'alleanza di sei ex Paesi sovietici guidata da Mosca, manderà delle «forze di pace» in Kazakistan. Secondo le prime informazioni queste forze rimarranno sul territorio per un «tempo limitato per stabilizzare e normalizzare la situazione nel Paese». Non è chiaro quale sarà l'entità delle forze e nemmeno quanto sarà ampia la partecipazione della Russia in questa operazione. Il Csto ha deciso di agire dopo un appello di Kassym-Jomart Tokayev, il presidente del Kazakistan. È stato lui a chiudere alla Russia di intervenire dopo il suo esecutivo non è riuscito a placare le proteste in corso nel Paese. Le manifestazioni sono cominciate con l'impennata dei prezzi del Gpl, raddoppiato dopo che il governo ...

