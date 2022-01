Kazakistan, il presidente scioglie il governo dopo proteste (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha sciolto il governo del paese dopo le proteste scoppiate in una provincia ricca di petrolio per problemi legati all’aumento dei prezzi del gas. Un decreto pubblicato sul sito presidenziale indica che Tokayev ha accettato le dimissioni del governo guidato dal primo ministro Askar Mamin. Il suo vice, Alikhan Smailov, assumerà il ruolo di premier ad interim fino alla formazione del nuovo governo Il vice primo ministro Alikhan Smailov svolgerà il ruolo di premier ad interim fino alla formazione di un nuovo gabinetto. Il presidente del Kazakistan ha licenziato il governo nel tentativo di prevenire disordini senza precedenti in tutta la nazione che hanno seguito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildel, Kassym-Jomart Tokayev, ha sciolto ildel paeselescoppiate in una provincia ricca di petrolio per problemi legati all’aumento dei prezzi del gas. Un decreto pubblicato sul sito presidenziale indica che Tokayev ha accettato le dimissioni delguidato dal primo ministro Askar Mamin. Il suo vice, Alikhan Smailov, assumerà il ruolo di premier ad interim fino alla formazione del nuovoIl vice primo ministro Alikhan Smailov svolgerà il ruolo di premier ad interim fino alla formazione di un nuovo gabinetto. Ildelha licenziato ilnel tentativo di prevenire disordini senza precedenti in tutta la nazione che hanno seguito ...

