Kazakistan | il gas e la crisi da gestire

Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha accettato le dimissioni del governo dopo le violente proteste scoppiate nel Paese a causa di un aumento del prezzo del gas naturale liquefatto. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e granate stordenti per sedare i disordini che si sono sviluppati nella serata di martedì nelle strade di Almaty, la più popolosa città kazaka (due milioni di abitanti) situata ai piedi dei monti Kungov Ala che segnano il confine con il Kirghizistan. A fuel price increase in Kazakhstan triggered protests in the oil-rich Central Asian country's biggest city Almaty https://t.co/G9l2hVbDhD pic.twitter.com/sfKR7LAzDs — Reuters (@Reuters) January 5, 2022 Dopo una nottata concitata, mercoledì mattina Tokayev ha dichiarato lo stato di emergenza nella città sud-orientale e nella regione occidentale di Mangystau: sarà attivo fino al 19 gennaio e comporta ...

