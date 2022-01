Kazakistan, guerriglia in strada per l’aumento del prezzo del gas: sciolto il governo. In fiamme il palazzo presidenziale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Scontri di piazza, oltre 200 arresti, 95 poliziotti feriti e un governo di fatto rovesciato dalle manifestazioni. Mentre i dimostranti hanno già fatto irruzione nei municipi di alcune città, inclusa l’ex capitale Almaty, la più popolosa del Paese, dove hanno anche assediato e incendiato il palazzo presidenziale, secondo i media russi. Il caos politico in Kazakistan si è trasformato in guerriglia civile dopo che migliaia di persone si sono riversate per le strade di diversi centri, in una protesta senza precedenti nella storia del Paese, per manifestare contro l’aumento del prezzo del gas. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine nel tentativo di sedare le rivolte e la dichiarazione di stato d’emergenza ad Almaty e nella capitale Nur-Sultan, oggi il presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Scontri di piazza, oltre 200 arresti, 95 poliziotti feriti e undi fatto rovesciato dalle manifestazioni. Mentre i dimostranti hanno già fatto irruzione nei municipi di alcune città, inclusa l’ex capitale Almaty, la più popolosa del Paese, dove hanno anche assediato e incendiato il, secondo i media russi. Il caos politico insi è trasformato incivile dopo che migliaia di persone si sono riversate per le strade di diversi centri, in una protesta senza precedenti nella storia del Paese, per manifestare controdeldel gas. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine nel tentativo di sedare le rivolte e la dichiarazione di stato d’emergenza ad Almaty e nella capitale Nur-Sultan, oggi il presidente ...

