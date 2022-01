Advertising

Billa42_ : Kazakistan: dichiarato stato di emergenza nelle zone di protesta - greenpassnews : Stato di emergenza dichiarato nella città più grande del Kazakistan dopo le rivolte sui prezzi del carburante, tagl… - BesouroKangal : RT @NMGI2: #Kazakistan Il Presidente del Kazakistan Qasym-Jomart #Toqaev (#NurOtan|Grande tenda autoritaria) ha dichiarato lo stato di emer… - milkoscagl : RT @NMGI2: #Kazakistan Il Presidente del Kazakistan Qasym-Jomart #Toqaev (#NurOtan|Grande tenda autoritaria) ha dichiarato lo stato di emer… - NMGI2 : #Kazakistan Il Presidente del Kazakistan Qasym-Jomart #Toqaev (#NurOtan|Grande tenda autoritaria) ha dichiarato lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Kazakistan dichiarato

Il presidente kazako Kassym - Jomart Tokayev hastamane due settimane di stato di emergenza per contenere le proteste scoppiate in varie parti del Paese. La popolazione si è ...Il presidente delKassym - Jomart Tokayev ha accettato le dimissioni del governo guidato ... Il proiettile è stato sparato nel mare a est della penisola coreana, hannoi capi di ...Il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev ha licenziato il governo dopo che un'ondata di proteste per l'impennata del prezzo del gas di petrolio In Kazakistan proteste di massa contro l’aumen ...(LaPresse) Il governo del Kazakistan ha rassegnato le dimissioni, dopo le proteste senza precedenti scoppiate nel Paese che hanno portato ad almeno 200 ...