Kazakistan: cittadini in rivolta per l'aumento dei prezzi del gas. Imposto lo stato di emergenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Durissime proteste e imponenti manifestazioni in Kazakistan. Le contestazioni sono partite da una provincia ricca di idrocarburi, Manghystau, nel sudovest del paese per poi estendersi in altre città. ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Durissime proteste e imponenti manifestazioni in. Le contestazioni sono partite da una provincia ricca di idrocarburi, Manghystau, nel sudovest del paese per poi estendersi in altre città. ...

Advertising

fanpage : Ondata di proteste in Kazakistan, migliaia di cittadini in piazza per manifestare contro l'aumento del prezzo del c… - luc123447 : RT @RadioGenova: Kazakistan, cittadini in rivolta contro aumenti dei prezzi. Governo licenziato dal popolo sovrano in sole dieci ore di pro… - YellowFlagsInf1 : RT @RadioGenova: Kazakistan, cittadini in rivolta contro aumenti dei prezzi. Governo licenziato dal popolo sovrano in sole dieci ore di pro… - Josg210 : RT @RadioGenova: Kazakistan, cittadini in rivolta contro aumenti dei prezzi. Governo licenziato dal popolo sovrano in sole dieci ore di pro… - DocNova3 : RT @RadioGenova: Kazakistan, cittadini in rivolta contro lo Stato disarmano poliziotti per strada. -