Kazakhstan: dimostranti assaltano palazzo sindaco Almaty: La polizia lancia granate stordenti

Un gruppo di manifestanti ad Almaty, la capitale economica del, ha fatto irruzione oggi nel palazzo che ospita l'ufficio del sindaco della città. Poco prima la polizia aveva lanciato granate stordenti contro la folla inferocita che da giorni protesta ...Mercoledì 5 gennaio isono tornati in mattinata per le strade di Almaty, a confrontarsi ... In novembre l'inflazione inaveva toccato l'8,7%. Un'altra rivoluzione colorata? Da ...Un gruppo di manifestanti ad Almaty, la capitale economica del Kazakhstan, ha fatto irruzione oggi nel palazzo che ospita l'ufficio del sindaco della città. (ANSA) ...Il presidente Tokajev ristabilisce i controlli sui prezzi del carburante e silura il primo ministro:?misure che non sembrano bastare a calmare le dimostrazioni ...