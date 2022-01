Katia Ricciarelli: un fiume in piena! Ecco cosa dichiara (Di giovedì 6 gennaio 2022) Katia Ricciarelli si sfoga sulle dinamiche che riguardano il reality. Il suo pensiero è lapidario Il soprano di casa GF Vip crolla e si sfoga con le amiche Manila e Soleil. A seguito delle ultime vicissitudini, infatti, Katia Ricciarelli si dichiara stanca ed esausta, senza energie e senza quella spinta che, fino a poche settimane fa, le aveva fatto prendere la decisione di prolungare la permanenza all’interno del loft di Cinecittà. La concorrente, però ha le idee molto chiare e sa perfettamente chi si salverà ed uscirà indenne dal vortice di cattiveria e pettegolezzi che si è venuto a creare in casa. “Qui la spunta l’intelligenza – dichiara Katia rivolgendosi a Manila Soleil – e in questa casa di intelligenza ce n’è poca! Gli unici siete tu (parla di Soleil) e Davide. ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 gennaio 2022)si sfoga sulle dinamiche che riguardano il reality. Il suo pensiero è lapidario Il soprano di casa GF Vip crolla e si sfoga con le amiche Manila e Soleil. A seguito delle ultime vicissitudini, infatti,sistanca ed esausta, senza energie e senza quella spinta che, fino a poche settimane fa, le aveva fatto prendere la decisione di prolungare la permanenza all’interno del loft di Cinecittà. La concorrente, però ha le idee molto chiare e sa perfettamente chi si salverà ed uscirà indenne dal vortice di cattiveria e pettegolezzi che si è venuto a creare in casa. “Qui la spunta l’intelligenza –rivolgendosi a Manila Soleil – e in questa casa di intelligenza ce n’è poca! Gli unici siete tu (parla di Soleil) e Davide. ...

Advertising

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - Lampadino11 : RT @ilCassandro: Katia Ricciarelli dopo la sua partecipazione al GF è definitivamente entrata tra gli Olimpi dei reality dove già risiedeva… - infoitcultura : Urla fuori dal GF Vip contro Katia Ricciarelli: la reazione dei vipponi - Video - tweetimpicci : RT @M4rt1niSlut: Eccovi qua Katia Ricciarelli in '50 sfumature di razzismo' #GFvip #FUORIKATIA - PatriziaAlessa2 : RT @stefanochelotti: Trovo molto gravi le parole pronunciate da Katia Ricciarelli in questi ultimi giorni. Ma lo sono altrettanto gravi que… -