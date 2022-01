Katia Ricciarelli, i fan chiedono ad Adriana Volpe di intervenire. La risposta dell’opinionista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’arrivo del nuovo anno non ha certo risolto le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip che, anzi, promettono di essere ancora più gravi del solito. In queste ore infatti Katia Ricciarelli è finita al centro di un polverone mediatico a causa di alcune frasi pronunciate nei confronti di Lucrezia Selassié e che tanto ai gieffini quanto al pubblico sono suonate piuttosto razziste. Inutile dire che i fan del reality show si sono subito risentiti per lo scivolone della soprano, soprattutto dal momento che non è la prima volta che alla Ricciarelli capita di oltrepassare il limite del politicamente corretto. Dopo alcune frasi omofobe, questa volta la gieffina ha iniziato una discussione con la coinquilina di origini etiopi invitandola a tornare a studiare nel proprio paese. Logicamente ora i fan attendono il nuovo appuntamento con lo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’arrivo del nuovo anno non ha certo risolto le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip che, anzi, promettono di essere ancora più gravi del solito. In queste ore infattiè finita al centro di un polverone mediatico a causa di alcune frasi pronunciate nei confronti di Lucrezia Selassié e che tanto ai gieffini quanto al pubblico sono suonate piuttosto razziste. Inutile dire che i fan del reality show si sono subito risentiti per lo scivolone della soprano, soprattutto dal momento che non è la prima volta che allacapita di oltrepassare il limite del politicamente corretto. Dopo alcune frasi omofobe, questa volta la gieffina ha iniziato una discussione con la coinquilina di origini etiopi invitandola a tornare a studiare nel proprio paese. Logicamente ora i fan attendono il nuovo appuntamento con lo ...

