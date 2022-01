“Katia Ricciarelli fa paura”: La grave accusa, ci saranno conseguenze? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pesante accusa al Gf Vip contro Katia Ricciarelli. La situazione nella casa si sta facendo sempre più caotica e i concorrenti sono sempre più divisi. Mediaset ExtraNemmeno le festività natalizie hanno placato gli animi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Come abbiamo visto nell’ultima puntata andata in onda lunedì 3 gennaio, i concorrenti della casa sono sempre più divisi e litigiosi, tanto che Alfonso Signorini è sbottato dopo che non riusciva a far tornare la calma. Terminata la diretta le liti tra i protagonisti della sesta edizione del Gf Vip non si sono fermate, semmai si sono accentuate. Al centro della discussione ci sono Jessica e Lulù Salassié che non si sono mai nascoste ed hanno sempre detto quello che pensano dei concorrenti e delle varie situazioni. Questa volta le principesse etiopi si ... Leggi su chenews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pesanteal Gf Vip contro. La situazione nella casa si sta facendo sempre più caotica e i concorrenti sono sempre più divisi. Mediaset ExtraNemmeno le festività natalizie hanno placato gli animi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Come abbiamo visto nell’ultima puntata andata in onda lunedì 3 gennaio, i concorrenti della casa sono sempre più divisi e litigiosi, tanto che Alfonso Signorini è sbottato dopo che non riusciva a far tornare la calma. Terminata la diretta le liti tra i protagonisti della sesta edizione del Gf Vip non si sono fermate, semmai si sono accentuate. Al centro della discussione ci sono Jessica e Lulù Salassié che non si sono mai nascoste ed hanno sempre detto quello che pensano dei concorrenti e delle varie situazioni. Questa volta le principesse etiopi si ...

Advertising

fanpage : #FUORIKATIA: centinaia di tweet nelle ultime ore contro Katia Ricciarelli. Vi spieghiamo perché - floravi0la : RT @M4rt1niSlut: Eccovi qua Katia Ricciarelli in '50 sfumature di razzismo' #GFvip #FUORIKATIA - NadiaDonati4 : RT @dena6978: “Allora, volevo ricordarti Katia che non solo i soprani sono amati sulla Terra, sono amate anche altre persone che non fanno… - Ship21G : RT @M4rt1niSlut: Eccovi qua Katia Ricciarelli in '50 sfumature di razzismo' #GFvip #FUORIKATIA - _jenniiifer__ : RT @M4rt1niSlut: Eccovi qua Katia Ricciarelli in '50 sfumature di razzismo' #GFvip #FUORIKATIA -