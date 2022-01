Katia Ricciarelli e Lulù Selassié svelano a chi gli autori del Gf hanno dato ragione

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lo scontro trariaccende la tensione in casa: le due concorrenticosa è stato detto in confessionale e soprattutto a chi gliDopo la lite e le parole grosse pronunciate nel daytime di ieri, le due concorrentisi sono confrontate con glidel Grande Fratello Vip. Pare, stando alle parole della principessa, che durante il confessionale glile abbiano. Da qui la princess parlando con la showgirl Miriana Trevisan ha svelato cosa ledetto in confessionale: ...

Advertising

fanpage : #FUORIKATIA: centinaia di tweet nelle ultime ore contro Katia Ricciarelli. Vi spieghiamo perché - misonorottoilca : RT @bl4nknam3: KATIA RICCIARELLI Condividete il più possibile #gfvip #jeru #FUORIKATIA @AdrianaVolpeTV - dena6978 : @izzo_flora @GrandeFratello La società di oggi: lamentarsi della maleducazione ma non delle cessate dette da Katia… - MissChilll : Io mi dissocio totalmente e non vedrò un’ulteriore puntata dove Katia Ricciarelli viene lodata #FUORIKATIA… - Paola80725854 : RT @ggiuve1897: #gfvip Manila chiudi quella bocca. Da 10 minuti stai dicendo soltanto cazzate. L'apice l'hai raggiunto quando hai detto 'Oh… -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

Al Grande Fratello VIP ,ha offeso pesantemente Lulù Selassié . Quest'ultima ha raccontato tutto a Manuel insieme a Jessica, causando la reazione sdegnata di Bortuzzo . Ecco come ha reagito alle parole della ...Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ci sono ormai due gruppi contrapposti. Nelle scorse ore, dopo il litigio trae Lulù Selassiè , il clima è diventato glaciale. Durante la discussione con Lulù,ha puntato il dito anche contro Nathalie Caldonazzo . ' Da quando sei arrivata tu ...Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una vera e propria guerra nelle ultime 48 ore. La casa è spaccata in due gruppi ma le vere donne in Ultime 48 ore di fuoco nella casa del GFVip ...Katia Ricciarelli, a La Fattoria come al GF Vip: perde la pazienza e insulta le concorrenti più giovani - VIDEO.