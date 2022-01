Katia Ricciarelli, a La Fattoria come al GF Vip: insulti alle concorrenti – VIDEO (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Negli ultimi giorni non si parla d’altro che dell’atteggiamento di Katia Ricciarelli nella Casa del GF Vip. Ne parlano proprio tutti, tranne chi, forse, avrebbe dovuto farlo per primo, ovvero il padrone di casa del reality, Alfonso Signorini. Proprio il suo silenzio nei confronti dei vergognosi comportamenti della cantante lirica, hanno fatto collezionare al conduttore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Negli ultimi giorni non si parla d’altro che dell’atteggiamento dinella Casa del GF Vip. Ne parlano proprio tutti, tranne chi, forse, avrebbe dovuto farlo per primo, ovvero il padrone di casa del reality, Alfonso Signorini. Proprio il suo silenzio nei confronti dei vergognosi comportamenti della cantante lirica, hanno fatto collezionare al conduttore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : #FUORIKATIA: centinaia di tweet nelle ultime ore contro Katia Ricciarelli. Vi spieghiamo perché - CatsLov37517749 : RT @bl4nknam3: KATIA RICCIARELLI Condividete il più possibile #gfvip #jeru #FUORIKATIA @AdrianaVolpeTV - mar_borre : RT @dena6978: “Allora, volevo ricordarti Katia che non solo i soprani sono amati sulla Terra, sono amate anche altre persone che non fanno… - GaudinoDani : RT @ziaava: @unvotoperimma mi chiedo perché tu non abbia detto NIENTE a Katia ricciarelli in diretta. Sei stata zittita? Ti hanno obbligata… - chiiia__01 : RT @bl4nknam3: KATIA RICCIARELLI Condividete il più possibile #gfvip #jeru #FUORIKATIA @AdrianaVolpeTV -