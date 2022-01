Katia e Lulù hanno parlato delle accuse di razzismo con gli autori: ecco cosa hanno detto loro in confessionale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le discussioni tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié sono sfociate in una vera faida. Ieri le due gieffine se ne sono dette di tutti i colori, ma ad iniziare è sempre stata la cantante, che è anche stata accusata di razzismo. Il soprano infatti ha detto alla coinquilina: “Vai a scuola a studiare al tuo paese“. La principessa Selassié non intende far finta di nulla e per questo ieri sera è andata in confessionale a chiedere che vengano presi provvedimenti contro la Ricciarelli. Subito dopo il colloquio con gli autori, Lulù ha riferito tutto a Nathaly Caldonazzo. “Già dopo la battuta delle carogne non mi piaceva più. Poi oggi dopo il razzismo è ancora peggio. Certo che ne ho parlato con loro, mi ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le discussioni traRicciarelli eSelassié sono sfociate in una vera faida. Ieri le due gieffine se ne sono dette di tutti i colori, ma ad iniziare è sempre stata la cantante, che è anche stata accusata di. Il soprano infatti haalla coinquilina: “Vai a scuola a studiare al tuo paese“. La principessa Selassié non intende far finta di nulla e per questo ieri sera è andata ina chiedere che vengano presi provvedimenti contro la Ricciarelli. Subito dopo il colloquio con gliha riferito tutto a Nathaly Caldonazzo. “Già dopo la battutacarogne non mi piaceva più. Poi oggi dopo ilè ancora peggio. Certo che ne hocon, mi ...

